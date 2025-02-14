Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynanan maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.