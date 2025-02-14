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Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

16:0314/02/2025, Cuma
AA
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Anderson Talisca Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında idmanda.
Anderson Talisca Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında idmanda.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynanan maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.


Isınma, koordinasyon ve çabukluk programlarının ardından futbolcular pas ve şut çalışırken, idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.


Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.




#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Süper Lig

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