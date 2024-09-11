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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14:56 - 11/09/2024 Çarşamba
AA
Fred (solda) ve Oğuz Aydın (sağda) idmanda.
Fred (solda) ve Oğuz Aydın (sağda) idmanda.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.


Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonunun ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.


Milli takımlarda yer alan futbolcular günü yenilenme idmanıyla noktaladı.


Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Süper Lig
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