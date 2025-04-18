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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

17:0518/04/2025, Cuma
DHA
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Fenerbahçe maç hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe maç hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular günün antrenmanını taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.


Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.





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