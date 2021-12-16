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Fenerbahçe'de kilit isim Mesut

Süper Lig’de hafta sonunda Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlayacak sarı-lacivertli takımda Mesut Özil, 10 numara serbest pozisyonunda görev yapacak. Yıldız oyuncu son 5 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansıyla Fenerbahçe’nin en formda oyuncularından biri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede kilit isim Mesut
Mesut Özil attığı gollerden sonra eliyle 'M' işareti yapıyor.

Fenerbahçe’nin hafta sonunda Kadıköy’de Beşiktaş ile oynayacağı derbide kilit isim, yıldız futbolcu Mesut Özil olacak. Tecrübeli futbolcu Galatasaray derbisinde olduğu gibi Beşiktaş maçında da serbest 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Sarı-lacivertli takımı, Beşiktaş derbisinde zafere götürecek planın merkezinde Mesut Özil yer alacak. 33 yaşındaki futbolcu, siyah- beyazlı ekibe karşı derbide kilidi açacak anahtar oyuncu rolünü üstlenecek. Mesut Özil, saha içerisinde serbest pozisyonda oynayacak. Yıldız futbolcu, bu pozisyonda yapacağı asistlerle hücum oyuncularının etkili olmalarına katkıda bulunacak.

Takımın en skoreri

Mesut Özil, son haftalarda sergilediği başarılı performansla Fenerbahçe’nin değişmez isimleri arasına girdi. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında 6 gol ve 2 asistlik hücum desteği sağlayan yıldız oyuncu, yüzde 84’lük pas başarı oranı yakaladı. Mesut Özil, Fenerbahçe’de skora en fazla katkı sağlayan isim konumunda.

Galatasaray derbisinde gol atan Mesut Özil Beşiktaş maçında da gol atmak istiyor. Tecrübeli yıldız, son 5 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Pereira'dan 4'lü savunma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinde rotasyona gitmeyi planlıyor. Sakatlığı geçen Valencia ve cezası sona eren İrfan Can Kahveci’nin derbide ilk 11’de oynaması bekleniyor.

Portekizli çalıştırıcının orta saha ve hücumda değişiklik yapacağı öğrenildi. Gustavo’yu da yedek soyunduracağı öğrenilen Pereira’nın orta saha merkezinde Zajc-Crespo ikilisine görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe çalıştırıcısının, Galatasaray derbisindeki gibi 4’lü savunmaya dönmesi de bekleniyor. Pereira’nın, çalışmalarda 4’lü savunmayı deneyeceği, 4-3-1-2 dizilişiyle sahaya çıkmayı planladığı da ifade edildi.

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