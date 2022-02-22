Spor Fenerbahçede kiralık oynayan Diego Rossi için Flamengo ve Internacional devreye girdi
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Fenerbahçe'de kiralık oynayan Diego Rossi için Flamengo ve Internacional devreye girdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler, gelecek sezon için takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-lacivertli takım satın alma opsiyonuyla birlikte, MLS ekibi Los Angeles'tan 1 yıllığına kiraladığı Diego Rossi için Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ve Internacional devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede kiralık oynayan Diego Rossi için Flamengo ve Internacional devreye girdi​
Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Brezilya ekibi İnternacional, Fenerbahçe’nin sezon başında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Diego Rossi için temaslara başladı. İnternacional’ın Uruguaylı teknik direktörü Alexander Medina, vatandaşı Rossi’yi kadrosunda görmek isterken, Brezilya ekibi, Rossi’nin transferi için bonservisinin bulunduğu Los Angeles Football Club ile görüşmelere başladı.

Flamengo da peşinde

Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Diego Rossi'yi isteyen tek takım, Internacional değil. Yine Brezilya Ligi takımlarından Flamengo da, 23 yaşındaki oyuncu için resmi temaslara başladı. Hatta Flamengo'nun Diego Rossi ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Rossi açıklaması

Bu arada Fenerbahçe, sezon başında Rossi ve kulübü ile kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu, 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirterek “Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır” açıklamasını yaptı.

  • Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada süre alan Rossi, 2 gol ve 5 asistle oynadı. Eğer sarı-lacivertli takım, oyuncuyu almak isterse 6-7 milyon euro arası bonservis ücreti ödeyecek.

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