Fenerbahçe'de kongre sesleri

Fenerbahçe’de kötü gidişat bir türlü durdurulamıyor. Futbol takımının son 5 haftada sadece 1 galibiyet almasıyla birlikte zirve ile olan puan farkı 17’ye çıkarken, bu durum tribünlerde ve genel kurul üyeleri arasında tepkileri oldukça artırdı. Şampiyonluk yarışına daha 20. haftada havlu atılmasının ardından kulüp başkanı Ali koç ve yönetimine camia içerisinden eleştiriler artarken, tribünlerde her hafta “Ali Koç İstifa” sesleri yükseliyor.

İmza toplama çalışmaları başladı

Fenerbahçe kongre üyelerinin, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi yönünde çalışmalar yapmaya başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde imza toplama çalışmalarının başladığı ifade ediliyor. Kongre üyelerinin yönetimi genel kurula götürebilmesi için noter onaylı en az 6 bin delegenin noterden kulübe yazı göndermesi gerekiyor.

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Seçime gitme düşüncesi yok

Camia içerisinden yükselen bu kadar eleştiriye ve istifa çağrılarına rağmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un olağanüstü genel kurula gitmek gibi bir niyeti bulunmuyor. Kongre üyeleri Ali Koç’un genel kurula gitmesini, yeniden başkanlığa aday olursa da yönetimini güçlendirmesini istiyor. Ancak Ali Koç taraftarların istifa çağrılarına karşın genel kurula gitmeyi düşünmüyor. Bu durum cami içerisindeki krizi daha da derinleştirecek gibi duruyor.

Futbol takımı dibe vurdu

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından neredeyse bir ay geçmesine rağmen yeni teknik adamla anlaşılmadı. Sarılacivertliler 3 maça teknik direktörsüz çıktı. Fenerbahçe yönetimin B planı olmadığı görüldü. Ligde liderin 17 puan gerisinde olan sarı-lacivertli takımda futbolcular mental anlamda bitik durumdalar. Futbolcuların psikolojisi dağılmış, moral motivasyon anlamında dibe vurmuş durumda. Saha kenarında otorite sorunu da yaşanıyor. Takım kadrosunda, teknik heyetten ziyade bazı futbolcuların etkili olduğu belirtiliyor. Bu da takım üzerinde otorite boşluğuna neden oluyor. Bu durumların hepsi taraftarların ve genel kurul üyelerinin seçim yapılması fikrini güçlendiriyor.

SPOR Ali Koç’un kararları zarara uğrattı: 3.5 yıl, 8 teknik adam, 61 transfer, 150 milyon euro

SPOR Fenerbahçe Ali Koç'la dibe vurdu