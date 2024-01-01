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Spor

Fenerbahçe'de kontenjan sıkıntısı: 4 oyuncu yolcu

Ara transferde kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Kontenjanda yer açması gereken sarı-lacivertlilerde Crespo, Zajc, Kent ve Lincoln gözden çıkarılan isimlerden. Bu dört oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

09:27 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:30 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ryan Kent - Miha Zajc - Miguel Crespo
Ryan Kent - Miha Zajc - Miguel Crespo

Ara transferde kadrosunu takviye etmenin planlarını yapan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanının dolu olması sıkıntısı oluşturdu. Süper Lig'de bu sezon takımların kadrosunda 14 yabancı oyuncu yer almasına izin veriliyor.


Sarı-lacivertlilerde ise sözleşmesi süren 16 yabancı bulunuyor. Fenerbahçe'de Lincoln ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle sözleşmeleri askıya alınmıştı. Geçen sezon nisan ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve takımla çalışmalara başlayan Lincoln geri döndü. Brezilyalı oyuncunun, kiralanmasının planlandığı ifade edildi. Peres'in sözleşmesi ise sezon sonuna kadar askıda kalmaya devam edecek. Bu koşullar altında da Fenerbahçe kadrosunda 14 yabancı yer alıyor ve takviye yapmak için en az 1 oyuncunun gönderilmesi gerekiyor.

Miha Zajc
4 oyuncu öne çıkıyor

Fenerbahçe'de Lincoln'ün yanı sıra Kent'in kiralanması da söz konusu. Crespo ve bu sezon sakatlıklarıyla gündeme gelen Zajc da gönderilebilecekler arasında yer alıyor. Kent, Hull City, Crespo ise Olimpiakosün gündeminde yer alıyor. Lincoln ile Brezilya ile Süper Lig'den ilgilenen kulüpler de var.

Lincoln

F.Bahçe yönetimi gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Fıtık ameliyatı olan ve sahalara dönüşü Mart'ı bulacak Zajc'ın da lisansının dondurulması da gündemde.





#Fenerbahçe
#Ryan Kent
#Miguel Crespo
#Miha Zajc
36 dakika önce
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