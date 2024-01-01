Fenerbahçe'de kontenjan sıkıntısı: 4 oyuncu yolcu

Sarı-lacivertlilerde ise sözleşmesi süren 16 yabancı bulunuyor. Fenerbahçe'de Lincoln ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle sözleşmeleri askıya alınmıştı. Geçen sezon nisan ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve takımla çalışmalara başlayan Lincoln geri döndü. Brezilyalı oyuncunun, kiralanmasının planlandığı ifade edildi. Peres'in sözleşmesi ise sezon sonuna kadar askıda kalmaya devam edecek. Bu koşullar altında da Fenerbahçe kadrosunda 14 yabancı yer alıyor ve takviye yapmak için en az 1 oyuncunun gönderilmesi gerekiyor.