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Spor

Fenerbahçe'de kritik zirve

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus kulüpte bir araya geldi.

Haber Merkezi
15:14 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda küme düşme potasındaki Giresunspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus kulüpte bir araya geldi.


Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'u kulübe davet ederken, son haftalarda yaşanılan puan kayıpları hakkında bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Portekizli teknik adamdan bir rapor isteyen başkan Koç, tecrübeli hocanın geleceği hakkında da bir görüşme yaptı.


Jesus ile devam etmek istiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hocaya güvendiği ve gelecek sezon da yola devam etmek istediği biliniyor. Hocanın bu duruma net bir yanıt vermemesi nedeniyle, sezon sonu itibarıyla bir ayrılık yaşanabilir.


Maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin, Giresunspor maçında yaşadığı puan kaybı, sarı-lacivertli camiada moralleri bozmuştu.




#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Ali Koç
40 dakika önce
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