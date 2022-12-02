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Fenerbahçe'de ligin ikinci bölümünün hazırlıkları sürüyor: Luan Peres geri döndü

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Luan Peres, takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Luan Peres çalışmalara başladı mı?
Luan Peres, takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman, pas organizasyonları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

  • Sarı-lacivertli takım, Kulüpler Birliği Vakfının organize ettiği turnuvada, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.

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