Fenerbahçe'de Mesut Özil kayıplarda

Fenerbahçe’de belindeki ağrıları nedeniyle geçtiğimiz ay faset eklem enjeksiyonu yapılan Mesut Özil ağrıları tam olarak geçmediği için ligde son 5 maçta forma giymedi. En son 19 Ocak tarihinde ligde Altay maçında forma giyen yıldız oyuncu 42 gündür sahalardan uzak.

Performansı hayal kırıklığı yaşattı

26 Ocak tarihinde belindeki ağrıları nedeniyle faset eklem enjeksiyonu yapılan Mesut’un ağrıları tam olarak geçmedi. Yıldız oyuncu bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaşatırken, sakatlık ve hastalıkları nedeniyle 16 maçta forma giymedi.

İsmail Kartal ile sorun yaşadı

Mesut Özil’in de Kasımpaşa maçı öncesi teknik heyetle görüşerek oynamaya hazır olduğunu ifade etti, ancak teknik direktör İsmail Kartal fizik olarak yetersiz gördüğü için kadroya almadı. Sosyal medya adresinden “Yüzde 100 hazırım” mesajı atarak adeta teknik heyete mesaj veren tecrübeli yıldızın da bu durumdan rahatsız olduğu, İsmail Kartal ile sorun yaşadığı iddia edildi.

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Hücum istatistiklerinde sınıfta kaldı

Mesut Özil tüm kulvarlarda 23 maçta, 8 gol ve 2 asist istatistikleriyle oynarken, bu gollerin 3’ü penaltıdan attı. Hücum istatistiklerinde de beklentilerin altında bir performans ortaya koyan yıldız futbolcu, ligde 19 maçta 0.7 şut, 0.5 isabetli şut, 0.6 dripling, 0.8 isabetli orta istatistikleriyle oynuyor. Yüzde 43 ikili mücadele kazanma yüzdesine sahip Mesut Özil, maç başına 26 başarılı pas istatistiğiyle oynarken, 0.1 hava topu kazanma istatistiğine sahip. Yıldız futbolcu, İsmail Kartal göreve geldikten sonra sadece 2 maçta süre alabildi.

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