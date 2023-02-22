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Spor

Fenerbahçe'de Miha Zajc ile görüşmeler devam ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde Miha Zajc'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Fakat Sloven oyuncu, forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:05 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte orta saha rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.. Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda yedek kaldığı için mutsuz ve sezon sonu bitecek sözleşmeyi uzatmaya sıcak bakmıyor.


Maaş konusunda sıkıntı yok

Fenerbahçe Yönetimi, Miha Zajc'ı da takımda tutmak istiyor. Yönetimle, Sloven futbolcu arasında yapılan görüşmelerde ücret konusunda bir sıkıntı yok. Teknik direktör Jesus ile birlikte yedek kulübesine hapsolan ve rotasyon oyuncusu konumuna gelen Zajc'ın tek derdi oynamak.


Karar vermesi bekleniyor

İtalya, Belçika ve ülkemizden de transfer teklifleri alan Miha Zajc, son kararını daha sonra verecek. Eğer Sloven oyuncu, takımda forma şansı bulabileceğine inanırsa, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini uzatacak.


31 Ocak 2019 tarihinde Empoli'den 3.5 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılan Miha Zajc, bu sezon 20 karşılaşmada süre aldı. 28 yaşındaki oyuncu bu süreçte, 3 gol ve 1 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.



#Miha Zajc
#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
16 dakika önce
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Fenerbahçe'de Miha Zajc ile görüşmeler devam ediyor
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