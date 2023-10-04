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Spor

Orkestra şefi Tadic

Lig ve Avrupa'da 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'nin tarihi yürüyüşünde en büyük pay sahiplerinden biri olan Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahadaki en büyük yardımcısı rolünde. Yüzde 80 pas isabetiyle oynayan Sırp yıldız, oyun aklıyla takımı bir orkestra şefi gibi yönetiyor.

10:07 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dusan Tadic son maçında 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

Dusan Tadic son maçında 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic tecrübesi ve oyun aklıyla bir orkestra şefi gibi sahada takımı yönetiyor. Önde oyun kurma, atak düzenleme anlamında teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun sisteminin vazgeçilmezi olan tecrübeli futbolcu oyunu yönlendirmesi, top saklaması, çevre kontrolü, ceza sahası içinde verdiği paslar ve saha içerisindeki sakinliğiyle öne çıkıyor.


Sahada liderliği üstlenen Tadic sorumluluk almaktan da kaçınmıyor ve yükselen formuyla İsmail Kartal'ın saha içerisindeki en büyük yardımcısı konumunda.


Kartal ile iletişimi çok iyi

Ligde 2.84 gol beklenti ortalamasıyla oynayan Dusan Tadic maç başına 2.9 kilit pas ortalamasıyla da zirvede yer alıyor, Yüzde 80 pas isabetiyle oynayan 34 yaşındaki futbolcu, 8 kez de büyük pozisyon geliştiren isim olarak öne çıkıyor.


Teknik direktör İsmail Kartal da Tadic'in saha içi liderliğinden ve performansından oldukça memnun. Sırp futbolcu, iyi bir iletişime sahip odğu teknik direktör İsmail Kartal'ın tecrübeli futbolcularla devamlı diyalog içinde olduğunu söyledi ve takımın tecrübeli isimleri olarak teknik heyetle birlikte her detayı daha iyiye götürmek için çalıştıklarını kaydetti.


"Daha fazlasını istiyorum"

Asist yapmayı ve gol atmayı çok sevdiğini belirten 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Gol atarak asist yapmaya devam etmek istiyorum. Her zaman daha fazlasını istiyorum. Halen futbol oynamaya açım. Daha da fazlasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe forması altında Avrupa'da 4 gol atan Tadic, ligdeki ilk golünü ise Rizespor'a kaydetmişti.






#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Gol
#asist
#performans
13 dakika önce
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