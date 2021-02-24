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Fenerbahçe'de orta var isabet yok

Fenerbahçe’de kötü sonuçların alınması ve ortaya konulan futbol taraftarları kahrederken, sarı-lacivertli takımın gol yollarında neden etkisiz kaldığı da istatistiklere yansıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Erkin bu sezon 26 maçta 7 asist yaptı.
Caner Erkin bu sezon 26 maçta 7 asist yaptı.

Sarı-lacivertliler, mevcut kadrosuna rağmen bir türlü istenilen oyunu saha koyamıyor. Fenerbahçe akan oyunda çok orta yapıyor ancak bu ortaların isabet oranı düşük. Sarı-lacivertliler, akan oyunda bugüne kadar 605 orta yaparken, bu ortaların sadece 92’si isabetli oldu. İsabetli orta oranı yüzde 15.2’de kaldı.

Caner Erkin maç başına 1.5 isabetli orta yapıyor

Fenerbahçe’de sol bek Caner Erkin, maç başına 12 orta denemesi yaparken, bu ortaların yüzde 23.3’ü isabetli oldu. Tecrübeli sol bek, maç başına 1.5 isabetli orta yapıyor.

Novak maç başına 0.2 isabetli orta yapıyor

Çek sol bek Novak ise maç başına 1.5 orta denemesi, yüzde 11.1 isabetli orta yüzdesi ve akan oyunda ise maç başına 0.2 isabetli orta yapıyor.

Sangare maç başına 0.5 isabetli orta yapıyor

Başarılı sağ bek Nazım Sangare de maç başına 1.8 orta denemesi, yüzde 23 isabetli orta ve akan oyunda ise maç başına 0.5 isabetli orta yapıyor.

Gökhan maç başına 1.9 isabetli orta yapıyor

Gökhan Gönül ise maç başına 5.7 orta denemesi yaparken, yüzde 32.2 isabetli orta yüzdesiyle oynuyor ve akan oyunda maç başına 1.9 isabetli orta yapıyor.

  • Caner, maç başına en fazla top kaybeden oyuncular arasında ligde 2. sırada yer alırken, maç başına 21.5 top kaybı yapıyor. Atağa çıktığında arkasında çok boş alan bırakan ve takımın kontratak yemesine neden olan milli futbolcunun top kayıpları rakip için fırsat oluyor.

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