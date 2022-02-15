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Fenerbahçe'de parola 120 kilometre

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında perşembe günü Çek ekibi Slavia Prag’ı konuk edecek Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına, “Slavia Prag, Avrupa’nın en çok koşan ekibi ve sert bir takım. GZT Giresunspor maçında olduğu gibi en az 120 km koşarak onlara karşılık vermeliyiz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede parola 120 kilometre
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’deki son maçında GZT Giresunspor’u deplasmanda 2-1 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son veren Fenerbahçe, gözünü UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde perşembe günü oynayacağı Slavia Prag maçına çevirdi. Çek temsilcisi ile sahasında Son 16 Turu ilk maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal’ın hedefinin takım olarak en az 120 kilometre koşu mesafesi yakalamak olduğu öğrenildi.

Göreve geldiği günden beri daha fazla koşan ve sahanın her yerinde rakibe pres yapan bir takımın sahada olmasını isteyen Kartal’ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “GZT Giresunspor maçındaki performansımızı artırarak devam etmeliyiz. Slavia Prag, Avrupa’nın en çok koşan ekibi ve sert bir takım. Biz de aynı sertlikle rakibimize karşılık vermeliyiz. Slavia Prag maçında da GZT Giresunspor karşılaşmasında olduğu gibi 120 km ve üzeri koşmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Eksikler düşündürüyor

UEFA’daki cezası nedeniyle 25 kişilik liste yerine 23 oyuncu bildirebilen Fenerbahçe’de Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Novak ve İrfan Can da takımı yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli takımda Crespo ise listede yer almıyor. Slavia Prag maçında sakatlıkları biten Mesut Özil ve Gustavo’nun yedekler arasında yer alacağı, Ozan Tufan’ın ise ilk 11’de oynayacağı öğrenildi.

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