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Fenerbahçe'de Pelkas döndü

Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Miguel Crespo ve sakatlığı atlatan Dimitris Pelkas bugün takımla birlikte çalıştı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Pelkas döndü
Omzundan sakatlık yaşamıştı.

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana yeni transfer Miguel Crespo da katıldı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yer almadığı idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarının ardından antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Pelkas takımla çalıştı

Dimitris Pelkas antrenmanda takımla çalışırken, Filip Novak özel program dahilinde idmanlarını sürdürdü. Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı.

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