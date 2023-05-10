Fenerbahçe'de planlama hatası pahalıya patladı

Fenerbahçe'de camia, transferde yapılan hatalarını ve planlamadaki problemler konusunda yönetimi eleştiriyor.





Devre arası sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde Samet Akaydın ve Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi bonservisiyle kadroya kattı, Bruma'nın da satın alma opsiyonunu kullandı.





Ancak yüksek maliyetle kadroya katılan Samet ve Oostervvolde performans anlamında sınıfta kaldı, beklenen performansın çok uzağında kaldı. Bu 3 futbolcunun bonservisi için kulüp kasasından 14.2 milyon Euro çıktı.





Hayal kırıklığı oldular





6 milyon Euro bonservis bedeliyle ara transfer döneminde kadroya katılan Oostervvolde yedek kulübesine hapsoldu. Samet de performansıyla beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli stoper oynadığı maçlarda kritik hatalar yaptı.





Orijinal kanat olmayan oyuncular forma giyerken, sezon başında kanatlar için transfer edilen Bruma'dan hiç faydalanılmadı. Ara transferde 4.25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasına rağmen Fenerbahçe, Bruma'dan yararlanmadı.





Ara transfer döneminde Braga'ya kiralanan Bruma'nın 3 gol ve 4 asistle oynaması dikkat çekti.



