Fenerbahçe'de proje yok, satış var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde kulübe kalıcı gelir sağlaması için kazandırdığı 8 adet villa ve Suadiye’deki bir adet daireyi sattı. Sarı-lacivertli yönetimin bu taşınmazları 38 milyon TL’ye sattığı ortaya çıktı. Taşınmazlar değerinin altında satılırken, yönetimin satış yetkisi olmamasına rağmen, genel kurul izni kongre üyelerinin haberi olmadan gizlice böyle bir satış yapılması camiada tepkiye neden oldu.

Yabancı futbolcular için yapılmıştı

Fenerbahçe yönetimine genel kurul üyeleri tarafından taşınmaz satma yetkisinin 2019 yılında sona erdiği belirtilirken, yönetimin genel kurulun izni olmaksızın bu satışı yapması tartışmaları da beraberinde getirdi. Pandemi sürecinde villaların değeri artarken, 8 villa değerinin çok altında satıldı. Eski başkan Aziz Yıldırım zamanında yabancı futbolcuların kalması için yaptırılan ve kulübe hibe edilen taşınmazların kulübe önemli bir kira geliri sağladığı öğrenildi.

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Kalıcı gelir sağlayacak bir proje yapılmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görevde bulunduğu 2 yıl içerisinde Fenerbahçe’ye kalıcı gelir sağlayacak bir proje gerçekleştirmedi, arazi satın almak yerine kulübün mevcut tapulu arazilerini satma kararı aldı. Yönetim Edirne arazisi (16 bin metrekare), Ankara İncek Tesisleri arazisi (32 bin metrekare), Gebze arazisi (220 bin metrekare) ve Antalya’daki tapulu arazileri satarak kulübe gelir sağlamak istiyor. Ancak bu satışlar için genel kurul izni alması gerekiyor.

Arazi boş kaldı

Öte yandan Ali Koç yine Aziz Yıldırım döneminde Murat Ülker ile yapılan anlaşmayla kulübe kazandırılan Ataşehir’deki Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nun yanında yer alan 58 dönüm arazi ile ilgili de her hangi bir girişimde bulunmadı. 30 Haziran 2020 tarihine kadar bir proje gerçekleştirilmemesi halinde arazi Ülker grubuna geçecekti, Ali Koç bu süreyi 2 yıl daha uzattıklarını açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın üzerinden 1 yıl daha geçmesine rağmen halen arazi üzerinde bir proje gerçekleştirmedi, bununla ilgili de henüz bir çalışma yapılmadı.

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