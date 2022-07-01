Fenerbahçe'de rakibe göre sistem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un yeni sezonda uygulayacağı sistem belli oldu.

Sarı-lacivertli ekibin ana oyun sistemi 4-4-2 olacak, ancak sistem ve diziliş konusunda esnek olan Portekizli teknik adam, maça ve rakibe göre oyun sisteminde 4’lü savunmada tek ön liberolu çift forvetli 4-1-3- 2, 4’lü savunmada çift ön liberolu tek forvetli 4-2-3-1 düzenine geçiş yapacak.

Fenerbahçe, Shkupi ve Tirana ile oynadığı hazırlık maçlarında 4-4-2 ve 4-1-3-2 düzenleriyle sahada yer almıştı.

Rakibin futbolcu yapısı ve oynadığı sisteme göre Fenerbahçe’nin oyun sistemi belirlenecek. Jesus’un hedefi farklı dizilişlerle de performans gösteren bir takım oluşturmak. Portekizli çalıştırıcı, uzun vadede bunun Fenerbahçe’nin gelişimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

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Kilit rol orta sahada

Jorge Jesus’un oyun sisteminde orta saha futbolcuları kilit rol oynuyor. Portekizli teknik adam orta sahada ön liberoda oynayacak futbolcuya stoperlerin arasına girmesini, defansla hücum hattı arasında bağlantı kurmasını ve takımın merkezdeki denge unsuru olmasını istiyor. Jorge Jesus bu nedenle bu bölgeye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Lincoln Henrique de Jesus’un vazgeçilmezi olacak. 4-4-2 oyun sisteminde 10 numara orijinli kanat olarak görev yapan Brezilyalı futbolcu, üçlü bir orta saha olursa bu kez 10 numara olarak görev yapacak.

Hızlı karar verilecek

Teknik direktör Jorge Jesus, sürekli olarak antrenmanın içinde yer alıyor ve oyunculara yapmaları gerekenler konusunda uyarıda bulunuyor. Portekizli çalıştırıcı takım olarak hareket edilmesini, topun ayaktan hızlı ve isabetli çıkarılmasını istiyor. Jesus, oyun felsefesine ve isteklerine göre futbolcuların alışkanlıklarını oluşturmaya çalışıyor. Daha ofansif bir takım oluşturmak isteyen tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda yüksek hıza ulaşılması konusunda oyuncularına “Hızlı düşünün, hızlı karar verin ve zaman kaybetmeyin” sürekli uyarılarda bulunuyor.

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