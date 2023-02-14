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Spor

Fenerbahçe'de rekabet arttı

Fenerbahçe'deki tüm oyuncuların hazır olması teknik direktör Jorge Jesus'u mutlu etse de kadro seçimi konusunda işini zorlaştırıyor. Yedek kavramı ortadan kalkarken, bu durum 3 kulvar için avantaj sağlıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:52 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'de forma rekabeti üst düzeye çıktı. Brezilyalı stoper Luan Peres fizik kondisyon eksiğini kapattı ve 90 dakika oynayabilecek seviyeye ulaştı. Joao Pedro da dün takımla çalışmaya başladı. Sakat oyuncuların dönüşüyle forma rekabeti de artacak. Yedek oyuncular da süre aldıklarında şansını iyi kullanıyor ve oynadıklarında asları aratmıyor.


Jesus'un zor seçimi

Tüm oyuncuların hazır olması teknik direktör Jorge Jesus'u mutlu etse de kadro seçimi konusunda işini de zorlaştırıyor. Portekizli çalıştırıcı, 3 kulvarda mücadele ederken, tüm oyuncuların formda olması nedeniyle rahat bir şekilde rotasyon yapabilecek. Sarı-lacivertliler rotasyon da olsa aynı mücadeleyi veriyor.


Güçlü kulübe

Fenerbahçe, kadro kalitesi nedeniyle güçlü bir yedek kulübesine sahip bulunuyor. Teknik heyet, oyuncu değişikliklerinde daha rahat karar veriyor. Yedek kulübesinden gelen oyuncuların performansı da forma rekabetini artırıyor.






#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Jorge Jesus
1 saat önce
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Fenerbahçe'de rekabet arttı
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