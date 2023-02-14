Fenerbahçe'de rekabet arttı

Fenerbahçe'de forma rekabeti üst düzeye çıktı. Brezilyalı stoper Luan Peres fizik kondisyon eksiğini kapattı ve 90 dakika oynayabilecek seviyeye ulaştı. Joao Pedro da dün takımla çalışmaya başladı. Sakat oyuncuların dönüşüyle forma rekabeti de artacak. Yedek oyuncular da süre aldıklarında şansını iyi kullanıyor ve oynadıklarında asları aratmıyor.

Tüm oyuncuların hazır olması teknik direktör Jorge Jesus'u mutlu etse de kadro seçimi konusunda işini de zorlaştırıyor. Portekizli çalıştırıcı, 3 kulvarda mücadele ederken, tüm oyuncuların formda olması nedeniyle rahat bir şekilde rotasyon yapabilecek. Sarı-lacivertliler rotasyon da olsa aynı mücadeleyi veriyor.