Fenerbahçe'de rota Artem Dzyuba

Transfermarkt verilerine göre Artem Dzyuba'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit’te forma giyen 1.96’lık pivot forvet Artem Dzyuba’yı transfer etmek istiyor. Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan ve kulübüyle yeni bir mukaveleye imza atmak istemeyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu gelen teklifleri değerlendiriyor.

Artem Dzyuba'nın önceliği Fenerbahçe

Dzyuba’yı, sarı-lacivertlilerin yanı sıra Sırbistan’ın Kızılyıldız takımı da kadrosına katmak istiyor. Sırbistan basınından Blic’te yer alan haberde; Kızılyıldız, golcü futbolcuyla ilgilenirken, kulüp genel müdürü, Rus basınından Match TV’ye Dzyuba’yı transfer etmek istediklerini açıkladı.

Zenit sözleşme uzatma teklifinde bulundu

Haberde yıldız futbolcunun da önceliğinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Dyzuba’ya Zenit de bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önerdi.

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Tecrübeli oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 37 maçta, 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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