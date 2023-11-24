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Spor

Fenerbahçe'de rota Çağlar Söyüncü

Ara transferde stoper hattını takviye etmek isteyen sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen milli oyuncu için temaslara başladı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isterken, İspanyol basını Atletico'nun da transfere olumlu yaklaştığını duyurdu.

09:24 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 09:31 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü bu sezon 5 maçta sadece 74 dakika süre alabilidi.

Çağlar Söyüncü bu sezon 5 maçta sadece 74 dakika süre alabilidi.

Stoper hattında sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.


Becao'nun ameliyat edilmesi nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyecek olmasının yanı sıra yine Djiku ve Serdar Aziz'in yaşadıkları sakatlıklar ya da kart cezalıları nedeniyle bu bölgede dönem dönem sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu kez işi sıkı tutmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu bölge için listesinde yer alan isimlerin başında ise İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, yaşadığı sakatlık sonrası takımında forma rekabetinde sıkıntılar çeken 27 yaşındaki oyuncuyu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Kartal'dan olumlu rapor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için temaslara da başladı. Sportif direktör Maria Branco ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Atletico Madrid yetkilileriyle temasa geçti ve milli stoperin kiralık olarak kadroya katılması için görüşmeler başladı. Sarı-lacivertli yönetim, yabancı kontenjanının da dolu olması nedeniyle milli stoperin transferini bitirmek istiyor.


Teknik direktör İsmail Kartal da Çağlar Söyüncü için olumlu rapor verdi ve transfer edilmesi halinde sarı-lacivertli takıma önemli güç katacağını vurguladı.


Bu arada İspanyol basınından Estadio Deportivo gazetesi de, Çağlar Söyüncü'nün daha fazla süre alacağı bir takıma giderek kendisini bulmasını isteyen Atletico Madrid'in kiralama bedeli almayacağını ve maaşının yarısını ödemeyi de göze aldığını okurlarına duyurdu.







#Atletico Madrid
#Çağlar Söyüncü
#Fenerbahçe
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