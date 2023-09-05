|
Spor

Milli arada sakatlar dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlıktan yeni çıkan Luan Peres ve Samet Akaydın da milli arada takımla çalışmalara başlayacak.

09:55 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Emre Mor - Ferdi Kadıoğlu - Luan Peres

Emre Mor - Ferdi Kadıoğlu - Luan Peres

Ligde 17 Eylül'de oynanacak Antalyaspor maçında riske edilmeyecek Ferdi Kadıoğlu'nun 21 Eylül'de oynanacak UEFA Avrupa Konferans Kupası'ndaki ilk maç olan Nordsjaelland karşısında takıma dönecek.


Stres kırığı nedeniyle ayağındaki alçı çıkartılan Emre Mor da milli arada saha çalışmalarına başlayacak. Hem fiziksel hem de mental anlamda kendisini toparlayacak.


Sakatlıktan yeni çıkan Luan Peres ve Samet Akaydın milli arada takımla çalışmalara başlayıp hazır duruma gelecek.









#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Luan Peres
#Samet Akaydın
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?