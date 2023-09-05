Emre Mor - Ferdi Kadıoğlu - Luan Peres
Ligde 17 Eylül'de oynanacak Antalyaspor maçında riske edilmeyecek Ferdi Kadıoğlu'nun 21 Eylül'de oynanacak UEFA Avrupa Konferans Kupası'ndaki ilk maç olan Nordsjaelland karşısında takıma dönecek.
Stres kırığı nedeniyle ayağındaki alçı çıkartılan Emre Mor da milli arada saha çalışmalarına başlayacak. Hem fiziksel hem de mental anlamda kendisini toparlayacak.
Sakatlıktan yeni çıkan Luan Peres ve Samet Akaydın milli arada takımla çalışmalara başlayıp hazır duruma gelecek.