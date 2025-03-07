Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 yenildi. Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün son durumuyla ilgili açıklama geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün son durumu netleşti.
Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:
"Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
Çağlar Söyüncü kaç hafta yok?
Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.