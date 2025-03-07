Rangers teknik direktörü Ferguson: ‘Aptallık etmiş olurum’

Konsantrasyonlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini vurgulayan Ferguson, "Oyuncularım sahada istediğim her şeyi yaptı. Hiçbir zaman konsantrasyonlarını kaybetmediler. Bunun ikinci maçı da var. Fenerbahçe hakkında fikirlerim değişmedi, çok iyi bir takım. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Birkaç gün dinleneceğiz. Bugün çok zorlu bir maç geçirdik. Bugün galibiyetin tadını çıkaracağım, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.