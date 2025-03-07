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Fenerbahçe yenildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Fenerbahçe yenildi! UEFA ülke puanı güncellendi

10:257/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Alınan tüm sonuçların ardından UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a mağlup oldu. Avrupa'da karşılaşmaların tamamlanmasıyla ülke puanı sıralaması güncellendi.

En yakın rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio'ya mağlup oldu. Ancak Fenerbahçe'nin de yenilmesiyle puanları eşitleme fırsatı kaçtı.

İşte UEFA ülke puanında son durum:

1- İngiltere | 107,910 Puan

2- İtalya | 94,293 Puan

3- İspanya | 90,453 Puan

4- Almanya | 84,581 Puan

5- Fransa | 70,450 Puan

6- Hollanda | 66.983 Puan

7- Portekiz | 62,266 Puan

8- Belçika | 56.450 Puan

9 - Çekya | 43,900 Puan

10- Türkiye | 43.500 Puan

#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Rangers

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