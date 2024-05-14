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Spor

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

20:59 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 21:09 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu

Fenerbahçe Kulübü, sezon sonunda gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini açıkladı.


Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.


FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacaktır.


İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır


Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410’dur"






#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
#Ali Koç
#Aziz Yıldırım
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