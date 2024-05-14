Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, sezon sonunda gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini açıkladı.
Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacaktır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır
Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410’dur"