Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu sarı lacivertlilere getirmek istediğini açıkladı. Futbol planlaması üzerine çalışan Aziz Yıldırım ve ekibinin Mourinho'nun ekibine yerli bir hoca da katmak istediği ve bu ismin de belli olduğu aktarıldı.