|
Reklam
Reklam
Spor

Fenerbahçe'de Sevilla hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarını sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:13 . 12/03/2023 Pazar
DHA
Fenerbahçe, ilk maçta Sevilla'ya deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

Fenerbahçe, ilk maçta Sevilla'ya deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

Süper Lig'de 25. haftayı bay geçen Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla eşleşmesinin rövanş hazırlıkları sürüyor.


Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.  


#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA Avrupa Ligi
1 saat önce
default-profile-img
Fenerbahçe'de Sevilla hazırlıkları devam ediyor
Ghezzal'dan kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti
Kanser hastası Vali Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor: Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar her geçen gün büyüyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.