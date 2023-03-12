Fenerbahçe'de Sevilla hazırlıkları devam ediyor

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.