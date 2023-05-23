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Spor

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 3 eksik

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımda, 3 eksik bulunuyor.

09:25 . 23/05/2023 Salı
AA
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.


Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.


Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.


Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.




#Fenerbahçe
#Türkiye Kupası
#Sivasspor
29 dakika önce
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