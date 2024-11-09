Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde kadroda 5 eksik var

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90 12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarınki maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, yarın forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte bu rakam 5'e yükseliyor.