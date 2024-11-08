Nihat Kahveci'den çarpıcı yorum: Fenerbahçe'yi bitirdi

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında deplasmanda AZ Alkmaar'ın konuğu olan temsilcimiz Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, çarpıcı bir eleştiride bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilerin, Hollanda temsilcisi karşısındaki performansını Kontraspor'da değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar:
Mourinho kusura bakma kulübede değildin, cezalıydın. Yukarıdan oyunu izliyorsun daha net görüyorsun orta sahayı bu kadar 58. dakikada değişiklikle nasıl boş bırakırsın.
Forveti çiftle tamam, ben hiçbir şey demem ama Szymanski'yi sola atıyorsun Maximin'i çıkararak Fred ile Amrabat kalıyor.
Rakip çift forvet diye Amrabat iki stoper arasına giriyor. Forvet tek başına kalıyor orada. Ne oldu? Tiki taka bilardo gibi paslaştılar aynı tarz golleri yedi Fenerbahçe.
Ön tarafta bu kadar pozisyona girip atamazsan, defansta yürüyerek gelip hiçbir müdahalede bulunamazsan ne yapacaksın?
Bu değişikliğe gerek yoktu, orta sahayı o kadar boş bırakmaya gerek yoktu.
Mourinho bugün orta sahayı tek başına bırakarak bitirdi Fenerbahçe'yi.