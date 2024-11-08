Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci'den çarpıcı yorum: Fenerbahçe'yi bitirdi

Nihat Kahveci'den çarpıcı yorum: Fenerbahçe'yi bitirdi

09:348/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında deplasmanda AZ Alkmaar'ın konuğu olan temsilcimiz Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, çarpıcı bir eleştiride bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Hollanda temsilcisi karşısındaki performansını Kontraspor'da değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar:

Mourinho kusura bakma kulübede değildin, cezalıydın. Yukarıdan oyunu izliyorsun daha net görüyorsun orta sahayı bu kadar 58. dakikada değişiklikle nasıl boş bırakırsın.

Forveti çiftle tamam, ben hiçbir şey demem ama Szymanski'yi sola atıyorsun Maximin'i çıkararak Fred ile Amrabat kalıyor. 

Rakip çift forvet diye Amrabat iki stoper arasına giriyor. Forvet tek başına kalıyor orada. Ne oldu? Tiki taka bilardo gibi paslaştılar aynı tarz golleri yedi Fenerbahçe.

Ön tarafta bu kadar pozisyona girip atamazsan, defansta yürüyerek gelip hiçbir müdahalede bulunamazsan ne yapacaksın?

Bu değişikliğe gerek yoktu, orta sahayı o kadar boş bırakmaya gerek yoktu.

Mourinho bugün orta sahayı tek başına bırakarak bitirdi Fenerbahçe'yi.

#Nihat Kahveci
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024'ün en iyi SUV model araçları açıklandı: İlk sırada bakın hangisi var?