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Fenerbahçe'de sorun hücumda

Sarı-lacivertliler, Olimpiakos maçında kaleye 16 şut çekerken, bu şutların sadece 3’ü isabetli oldu. Fenerbahçe rakip kaleye gönderdiği şutlarda çok düşük isabet sağlarken, Olimpiakos ise 10 denemede 8 kez isabet buldu, bunların 3’ü golle sonuçlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede sorun hücumda
Valencia da Olimpiyakos maçında etkisini gösteremedi.

Fenerbahçe, bitiricilik ve hatalı son pas sorunları yaşıyor. Avrupa Ligi’ndeki Olimpiakos maçında birçok tehlikeli gol pozisyonuna giren sarı-lacivertli takımın hücum hattındaki pas tercihleri ve bitiricilik sorunu düşündürüyor. Hücum hattında görev yapan Valencia, Rossi ve sonradan oyuna giren Berisha beklentilerin uzağında performans sergiledi, girdiği pozisyonları cömertçe harcadı.

Fenerbahçe, Olimpiakos maçında kaleye 16 şut çekerken, bu şutların sadece 3’ü isabetli oldu. Fenerbahçe rakip kaleye gönderdiği şutlarda düşük isabet sağlarken, Olimpiakos ise 10 denemede Fenerbahçe kalesini 8 kez isabet buldu, bunların 3’ü golle sonuçlandı.

Rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşan sarı-lacivertliler üçüncü bölgeye topu çok rahat getirirken, son vuruşlarda, isabetli orta ve son paslardaki isabetsizliği takımın skor anlamında üretkenliğini de azaltıyor.

Fenerbahçe, Olimpiakos maçında da 20 orta yaparken, bu ortalardan sadece 5’i isabetli oldu, yaptığı ortaların birçoğu rakipler tarafından karşılandı. Sarı-lacivertli takımın Olimpiakos karşısında gol beklentisi de 2.25 olması da bitiricilik konusundaki sıkıntıyı gösteren bir etken.

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Ligde isabetli orta ve şut sorunu sürüyor

Ligde geride kalan 7 haftada Fenerbahçe toplam 92 şut çekerken, bu şutların 36’sı kaleyi buldu, çekilen şutların kaleyi bulma oranı yüzde 39 olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, çok fazla orta yapıyor ancak bu ortalar da tehlike oluşturmuyor. Fenerbahçe ligde geride kalan 7 haftada 135 orta yaparken, bu ortaların sadece 35’i isabetli oldu.


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