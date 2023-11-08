Fenerbahçe'de stoperde ilk aday 17'lik Yusuf Akçiçek

Teknik direktör İsmail Kartal yarınki Ludogorets maçı 11'ini şekillendirdi. Becao, Djiku ve Serdar Azizin sakatlığı, Samet Akaydın'ın da UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Oosterwolde, Ludogorets karsısında sol stoperde görev yapacak, esas mevkisi sol bek olan Hollandalı oyuncunun partneri ise 17 yaşındaki stoper Yusuf Akcicek'in olması bekleniyor, ikinci stoper için diğer alternatifler ise Crespo ya da İsmail.