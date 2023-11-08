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Spor

Fenerbahçe'de stoperde ilk aday 17'lik Yusuf Akçiçek

Fenerbahçe yarın UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Sakat ve Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular nedeniyle bu karşılaşmada, 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in stoper olarak görev yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
10:09 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:01 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yusuf Akçiçek-İsmail Kartal

Yusuf Akçiçek-İsmail Kartal

Fenerbahçe, yarın Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçı için bugün Bularistan'a gidiyor. Tedavileri süren Becao, Djiku, Serdar, Fred, Cengiz, Kingve Mert Hakan ile UEFA listesinde yer almayan Samet, Bartuğve Mert kadroya alınmayacak.


Bu futbolcular İstanbul'da özel program uygulayacak. Sakat oyuncular ise tedavi olacak.


Yusuf Akçiçek göreve

Teknik direktör İsmail Kartal yarınki Ludogorets maçı 11'ini şekillendirdi. Becao, Djiku ve Serdar Azizin sakatlığı, Samet Akaydın'ın da UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Oosterwolde, Ludogorets karsısında sol stoperde görev yapacak, esas mevkisi sol bek olan Hollandalı oyuncunun partneri ise 17 yaşındaki stoper Yusuf Akcicek'in olması bekleniyor, ikinci stoper için diğer alternatifler ise Crespo ya da İsmail.




#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek
#Konferans Ligi
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