Fenerbahçe'de stoperde ilk aday 17'lik Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek-İsmail Kartal
Fenerbahçe, yarın Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçı için bugün Bularistan'a gidiyor. Tedavileri süren Becao, Djiku, Serdar, Fred, Cengiz, Kingve Mert Hakan ile UEFA listesinde yer almayan Samet, Bartuğve Mert kadroya alınmayacak.
Bu futbolcular İstanbul'da özel program uygulayacak. Sakat oyuncular ise tedavi olacak.
Teknik direktör İsmail Kartal yarınki Ludogorets maçı 11'ini şekillendirdi. Becao, Djiku ve Serdar Azizin sakatlığı, Samet Akaydın'ın da UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Oosterwolde, Ludogorets karsısında sol stoperde görev yapacak, esas mevkisi sol bek olan Hollandalı oyuncunun partneri ise 17 yaşındaki stoper Yusuf Akcicek'in olması bekleniyor, ikinci stoper için diğer alternatifler ise Crespo ya da İsmail.