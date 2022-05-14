Fenerbahçe'de teklifler bekletiliyor

Fenerbahçe’de kadroda yer alan birçok oyuncuya transfer teklifleri geliyor. Özellikle Szalai, Min Jae Kim, Crespo, Osayi Samuel ve Zajc gibi isimlere Avrupa kulüplerinden transfer teklifleri yapılıyor.

Jorge Jesus bekleniyor

Yönetim, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile detaylı bir değerlendirme yapmadan oyuncularına gelen tekliflere cevap vermek istemiyor. Bu nedenle oyunculara talip olan takımlardan süre istendi. Sarı-lacivertliler, gelen transfer tekliflerini Jesus’a imza attırdıktan sonra değerlendirecek. Portekizli teknik direktör takımdan gönderilmesi ve kalmasını istediği oyuncular hakkında da yönetime raporunu sunduktan sonra çalışmalar başlayacak.

Jesus’un takımdan gönderilmesini istediği oyuncularla da yollar ayrılacak. Kiralık gönderilen ve sezon sonu dönecek futbolcuların kararını da Jesus verecek.

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