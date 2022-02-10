Fenerbahçe'de transferler karavana

Bu sezon gerek Süper Lig’de gerekse Ziraat Türkiye Kupası’nda aradığını bulamayan Feberbahçe’de transfer edilen futbolculardan beklenen performans alınamadı.

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae ve Crespo dışındaki futbolcular vasatı aşamadı. Yeni transferlerden Caulker, sezon başında forma giymeden Gaziantep’e kiralanırken; Berisha, Meyer, Rossi ve Serdar Dursun teknik heyetin birinci tercihleri olamadı. Gençlerden Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp da forma şansı bulamadı. Rossi, 17 lig maçında forma giyerken, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Uruguaylı kanat oyuncusu, ligde 15 maçtır gol yollarında suskun. Rossi’nin sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

13 lig maçında forma giyen Berisha’nın ise 3 gol ve 2 asisti var. Genellikle yedek rotasyonda kullanılan Alman futbolcu kendisinden beklentilerin çok uzağında kaldı. Bedelsiz alınan Max Meyer ise ligde sadece 5 maçta forma giyebilirken, devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland’a kiralandı.

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Max Meyer oynadığı maçlarda skor katkısı yapamadı.

Gelenler durdu, gidenler coştu

Sarı-lacivertli takımın golcüleri de sınıfta kaldı. Berisha, 20 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Valencia ise 23 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı. Takımın en golcü isimlerinden Mesut Özil de 21 maçta 7 kez fileleri havalandırdı ve 2 kez de asist yaptı. 3 futbolcunun toplam gol sayısı ise 21 oldu.

Fenerbahçe’nin Royal Antwerp’e sattığı Frey 18 gol ve 3 asistle takımına katkı sağlarken, aynı takıma verilen Samatta da 26 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Kapserispor’a gönderilen Mame Thiam da 16 maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira’nın raporuyla satılan futbolculardan Michael Frey, Samatta ve Mame Thiam toplamda 34 kez fileleri havalandırdı ve takımlarına 10 asistlik katkı sağladı.

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İsmail Kartal çare olamadı

Teknik direktör Vitor Pereira’yla yollar ayrılarak Fenerbahçe’nin başına getirilen İsmail Kartal, mental anlamda dibe vurmuş takıma dokunuş yapamadı. Kartal’ın, oyuncular üzerinde güçlü bir otoriteye sahip olmadığı da belirtiliyor. Bunun en önemli nedeninin ise başkan Ali Koç tarafından İsmail Kartal’ın geçici olduğunun ilan edilmesi gösteriliyor.

İsmail Kartal 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Kadro mühendisliği yapılamadı

Fenerbahçe, son 4 sezonda yanlış kadro mühendisliğinin sıkıntısını yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon özellikle sol bekte sorun yaşarken, son 4 sezonda görev yapan tüm teknik direktörler yanlış kadro mühendisliği nedeniyle eksik mevki konusunda sıkıntı çekti. Philip Cocu döneminde, Giuliano, Josef ve Fernandao ‘nun bölgeleri doldurulamadı. 2019- 20’de Ersun Yanal döneminde de sol bekte sıkıntı yaşanmıştı. Teknik direktör Erol Bulut zamanında da orta sahada 6 numarada Gustavo tek kalmış ve sakatlanınca sorun yaşanmıştı. Sarı-lacivertli takımda bu sezon teknik direktör Vitor Pereira, sonrasında göreve gelen İsmail Kartal da kadro mühendisliği hatalarıyla yüzleşti. Pereira da, 3’lü oynatırken, kanatlarda mevki kanat olmayan isimleri oynattı.

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