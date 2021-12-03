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Fenerbahçe'de transferlerde büyük hata

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 17 golcü futbolcudan sadece iki isim 10 gol barajını aştı. Yanlış transfer politikasının sıkıntısını yaşayan sarı-lacivertli takımda mevcut kadroda kanatların ve savunmada bek oyuncularının da alternatifleri bulunmuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede transferlerde büyük hata
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 yıllık başkanlık sürecinde şampiyonluk yaşayamadı.

Fenerbahçe son yıllarda hücum yollarında üretkenlikte sorun yaşıyor. Başkan Ali Koç yönetimi 4 senede her sezon forvet mevkiine takviye yaptı, ancak yeni transfer edilen forvetler de beklenen katkıyı sağlayamadı. Ali Koç’un başkanlığı döneminde transfer edilen 17 futbolcudan sadece 2 isim 10 gol barajını aşabildi. Bu isimler 32 maçta forma giyen ve 15 gol atan Vedat Muriqi ile 44 maçta oynayıp 14 kez kez fileleri havalandıran Valencia.

Transfer edilen diğer 15 golcü isim ise gol noktalarında verimsiz oldular. Bu sezon transfer edilen Serdar Dursun ve Berisha da performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. 9 maçta görev alan Serdar Dursun 2 gol atarken 1 golünde hazırlayıcısı oldu. Berisha ise ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 2 asist kaydetti.

Kanatların ve beklerin alternatifleri bulunmuyor

Fenerbahçe yanlış transfer politikasının sıkıntısını yaşıyor. Sarı-lacivertli takımda mevcut kadroda kanatların ve savunmada beklerin alternatifi bulunmuyor. Teknik direktör Vitor Pereira sezona üçlü savunmayla başlarken, sol kanada transfer yapılmadı, sol kanatta gerçek mevki kanat bek olmayan Ferdi Kadıoğlu forma giydi, Osayi-Samuel’in ise kadroda alternatifi bulunmuyor. Ancak tüm bunlara rağmen sezon başında teknik heyetin raporuna rağmen sol kanada transfer yapılmadı.

  • Pereira dörtlü savunmaya dönerken, bu kez dörtlü savunmada sağ bek Nazım Sangare ve Novak’ın alternatifleri bulunmuyor. Portekizli teknik adam sağ bekte Osayi-Samuel ya da Ferdi Kadıoğlu’nu oynatıyor. Novak’ın da alternatifi olmadığı için Pereira bu sorunu yine kadro içinden çözme yoluna gidecek, gerçek mevki stoper olan Attila Szalai’yi sol bek oynatacak.

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