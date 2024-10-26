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Fenerbahçe'de umutlar yeşerdi

Fenerbahçe'de umutlar yeşerdi

09:4826/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertli futbolcular Manchester United maçında kenetlendi.
Sarı-lacivertli futbolcular Manchester United maçında kenetlendi.

Fenerbahçe camiasında, Manchester United karşısında ortaya konulan cesur ve pozitif futbol, gelecek planları açısından umutları artırdı. Eleştirilerin odağındaki Mourinho güven tazelerken, Süper Lig'de şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertli taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıdan aynı futbolun devamını bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol, sarı-lacivertli camiayı gelecek açısından umutlandırdı. Topu daha çok rakibe bırakarak savunma futbolunu oynattığı için eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Jose Mourinho'nun, İngiliz devi karşısında takımına oynattığı cesur ve pozitif futbolu, sarı-lacivertli taraftarların gönlünü aldı. Özellikle sosyal medya hesaplarında taraftarların yaptığı yorumlarda takımın performansından övgüyle bahsedilirken, "Manchester United'ı elimizden kaçırdık" şeklinde yorumları yapıldı.






5 puanla 14. sırada

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü. Fenerbahçe, önceki gün de Ülker Stadı'nda Manchester United ile 1-1 berabere kalarak puanını 5'e yükseltti. Maç öncesi 13. sırada bulunan sarı-lacivertliler, böylece 1 sıra gerileyerek haftayı 14. sırada tamamladı.


Zirve hedefi tazelendi

Fenerbahçe camiası şimdi, Mourinho'dan aynı pozitif oyun anlayışını devam ettirmesini bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmenin yanı sıra Süper Lig'de zirve hedeflerini tazeleyen sarı-lacivertli taraftarlar, Manchester United karşısındaki cesur oyunun devamı halinde iki kulvarda da başarının geleceğine inanıyor. Özellikle ligde şampiyonluğu büyük bir hasretle bekleyen camia, Mourinho'dan önceki gün izlettiği futbolun devamını bekliyor.











#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Manchester United

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