Fenerbahçe'de umutlar yeşerdi

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol, sarı-lacivertli camiayı gelecek açısından umutlandırdı. Topu daha çok rakibe bırakarak savunma futbolunu oynattığı için eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Jose Mourinho'nun, İngiliz devi karşısında takımına oynattığı cesur ve pozitif futbolu, sarı-lacivertli taraftarların gönlünü aldı. Özellikle sosyal medya hesaplarında taraftarların yaptığı yorumlarda takımın performansından övgüyle bahsedilirken, "Manchester United'ı elimizden kaçırdık" şeklinde yorumları yapıldı.