Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı mesaisi başladı

11:0323/09/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe'de Union St Gilloise maçı hazırlıkları başladı.
Fenerbahçe'de Union St Gilloise maçı hazırlıkları başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Belçika ekibi Saint-Gilloise ile 26 Eylül Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.


Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.


Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Union Saint-Gilloise karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.



#Fenerbahçe
#Union Saint-Gilloise
#Jose Mourinho

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 25 Eylül 2024 ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var?