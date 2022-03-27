Fenerbahçe'de yabancı değişimi

Gelecek sezon yeniden bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de yönetim, yabancı kontenjanını boşaltacak. Bu doğrultuda yolların ayrılması beklenen yabancı oyuncular büyük oranda belli oldu. Yönetim, mevcut yabancı oyuncular ve başka takımlarda kiralık olarak forma giyen yabancılardan en az 10’uyla yolları ayıracak.

Sözleşmesi sona erecek Jose Sosa’nın yanı sıra Gustavo, Pelkas, Novak ve Tisserand ile yolların ayrılması planlanıyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Uruguaylı kanat Rossi’nin geleceği yeni teknik heyetin raporuyla netlik kazanacak. Yönetim, 6 milyon euroluk opsiyonu kullanıp, Uruguay Milli Takımı’na da seçilmeyi başaran Rossi’yi daha yüksek bonservisle satmayı planlıyor.

Avrupa kulüplerinin takibinde olan Attila Szalai, Kim Min-Jae gibi isimler de yüksek bonservis bedeli teklifi gelirse yeni transferler için bütçe oluşturma adına satılması planlanıyor.

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Kiralıklarla yollar ayrılacak

Fenerbahçe’nin başka takımlarda kiralık forma giyen Samatta, Caulker, Meyer ve Lemos ile de yolların ayrılması planlanıyor. Yollarını ayırmayı planladığı yabancı oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye alan yönetim, bu futbolcuların menajerleriyle de görüşme yapacak. Satıştan elde edilecek gelirle de yeni transferler için bütçe oluşturmaya çalışılacak. Satış yapılamazsa bu sezon olduğu gibi kiralanarak yabancı kontenjanı boşaltılacak.