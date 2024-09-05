Fenerbahçe'de yeniler sınıfta kaldı

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan yeni transferlerin henüz beklenen performansı sergileyememesi keyifleri kaçırdı. Yeni transferlerden Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın yedek kulübesine hapsolurken, henüz ilk 11'de bir maça çıkmadı.





En Nesyri ise sadece 1 maçta 11'de oynarken, yeni transferlerden en fazla süre alan isim Saint Maximin ise beklenen performansın uzağında kaldı. Fransız sol kanat oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun güvendiği isimlerin başında gelirken sakatlığı nedeniyle oynamadığı 2 maç dışında ilk 11'de sahada yer aldı. Ancak Saint-Maximin performansıyla vasatı aşamadı. Tecrübeli kanat oyuncusu sadece 2 asist yaparken gol katkısı veremedi.





En Nesyri de Dzeko'nun arkasında kaldı. Faslı forvet sadece ligde Göztepe maçında ilk 11'de başladı. Bu maçta sağ kanatta görev yapan En Nesyri 1 gol attı, 5 maçta ise sonradan oyuna girdi. Faslı yıldız, 6 maçta sadece 1 gol atabildi.





Cenk Tosun 3. alternatif

Levent Mercan performansı yeterli görülmediği için UEFA listesinde yer almazken, ligde ise sadece 2 maçta kadroda yer aldı, 1 maçta sadece 9 dakika forma giydi. Cenk Tosun da yedek kulübesine hapsoldu. Mourinho tecrübeli golcüyü Dzeko ve En Nesyri'nin ardından 3. alternatif olarak görüyor. Sarı-lacivertli takımın oynadığı 8 maçta da kadroda yer alan Cenk 4 karşılaşmada sonradan oyuna girerek 54 dakika sahada kaldı, gol ve asist katkısı veremedi.





6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Oğuz Aydın'a da Mourinho 11'de şans tanımadı. Geride kalan 8 maçta yedek kulübesine hapsolan Alla 23yaşındaki futbolcu 3 maçta ^ l sadece 22 dakika süre aldı.











