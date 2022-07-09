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Fenerbahçe'de yoğun antrenman: İrfan Can Kahveci sinirden ağladı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Rakip kaleciye kadar baskı yapılmasını isteyen Jesus, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında fiziksel olarak büyük fark olduğunu anlatırken, oyuncularına nefes aldırmıyor. Hatta sarı-lacivertli takımda yoğun antrenman temposuna ayak uydurmakta zorlanan İrfan Can Kahveci'nin sinirden ağladığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede yoğun antrenman: İrfan Can Kahveci sinirden ağladı
İrfan Can Kahveci geride bıraktığımız sezon 29 maçta, 4 gol ve 8 asistle oynadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un hedefi sarı-lacivertli futbolcuların fizik kondisyon kapasitesini Avrupa seviyesine çıkarmak. Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerin fiziksel gücü ile Süper Lig’deki takımların fiziksel gücü arasında büyük fark olduğunu belirten Jorge Jesus bu farkı azaltabilmek için oyunculara kamp boyunca yüksek tempolu antrenmanlar uyguladı.

Futbolcular adım atmakta zorlanıyor

Antrenman temposu nedeniyle futbolcuların adeta adım atacak hali kalmazken, teknik direktör Jorge Jesus detaylı analizlerle oyunculara neden yüksek tempolu antrenmanlar yaptıklarını anlatıyor. Tempolu ve agresif bir takım kurmayı hedefleyen teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularından kaleciye kadar baskı yapılmasını istiyor. Bunun için de futbolcuların fiziksel güç anlamında üst seviyede olması gerekiyor.

  • İrfan Can Kahveci sinirden ağladı
  • 90 dakika boyunca takımının fiziksel anlamda ayakta kalması için yoğun tempoda çalıştıran Jorge Jesus, adeta oyuncuların pestilini çıkarttı. Hatta Fenerbahçe’de yoğun antrenman temposuna ayak uydurmada zorlanan İrfan Can Kahveci'nin sinirden ağladığı öğrenildi.

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