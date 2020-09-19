Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk Ankaragücü yolunda

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Alper Potuk'un yeni takımı belli olmak üzere. Daha önce Göztepe, Denizlispor ve Sivasspor ile masaya oturduğu iddia edilen 29 yaşındaki oyuncu Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Ankaragücü ile her konuda anlaşan Alper Potuk, sağlık kontrollerinden geçmek için Ankara'ya gitti. İmzaların kısa süre içerisinde atılması ve 29 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü forması giymesi bekleniliyor.

Sivasspor Alper Potuk ile görüştü Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile temasa geçti.Ön görüşme yapıldıİlk önce menajer aracılığıyla Potuk ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir orta saha kazandırmak adına Alper’i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sivasspor Kulübü yönetimini de bu hafta Alper ile görüşeceği öğrenildi.Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti.Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor: Transferi imzaya kaldı

7.25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

2013 yılında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye 7.25 milyon euro karşılığında transfer olan Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla toplamda 214 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 17 gol atan deneyimli oyuncu, 28'de asist yaptı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı formasının 16 defa giyen Alper Potuk, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor: Transferi imzaya kaldı Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak ve Hataysporlu ön libero Kubilay'dan sonra son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye ile sözleşme imzalayan Göztepe, art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor.Kadrosundan birçok isimle vedalaşırken şu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den ayrılan kanat oyuncusu Alper Potuk, Steaua Bükreş'ten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un kalecisi Kenan Piric ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı ifade edildi.Bogdan PlanicFutbol yaşamına Sırbistan'ın Jedinstvo Putevi takımında başlayan 28 yaşındaki Planic, ülkesinde OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina'da oynadıktan sonra Romanya'nın yolunu tuttu. Steau Bükreş'te 2.5 sezon forma giyen deneyimli savunmacı, geçen sezon 31 resmi maçta forma giydi.Kenan PiricBoşnak kaleci Piric, Sloboda Tuzla takımında kariyerine start verdi. Zrinjski Mostar'da da oynayan 26 yaşındaki eldiven, Slovenya'da Olimpija Ljubljana ve Maribor'da görev aldı. Piric 2 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalesini korudu.Alper PotukEskişehirspor'dan yetişen 29 yaşındaki Alper ise 7 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bu yaz döneminde sarı-lacivertlilere veda etti. Fenerbahçe'de 152 maçta 12 gol atıp 2014 yılında şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, 15 kez A Milli Takım'da forma giydi.Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği: Vefasızlık

Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği: Vefasızlık Fenerbahçe’de sezon başında sözleşmesinde yüzde 40 indirime giden ve yıllık ücretini 1 milyon 200 bin Euro’ya indiren, o gün övgüler alan Alper Potuk devre arasında başka bir takıma gitmediği için bugün istenmeyen adam ilan edildi. Devre arasında İstanbul dışında başka bir takıma gitmek istemeyen tecrübeli futbolcunun gerekçesi de babasının kanser tedavisi görmesi oldu. Alper Potuk, Çaykur Rizespor’a gitmesi yönünde yönetim tarafından kendisine yapılan baskıya “Babam İstanbul’da kanser tedavisi görüyor. Tedavisinde onun yanında olmak istiyorum. Babamın bana ihtiyacı var. Bu nedenle İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum. Eğer beni istemiyorsanız sözleşmemi feshedebilirsiniz” dedi. Rakiplere gider endişesiSarı-lacivertli yönetim Alper Potuk’un sözleşmesini Beşiktaş ve Galatasaray’a gider endişesiyle fesih edemedi. 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin temasa geçtiği Beşiktaş’ın da bedelsiz olarak oyuncunun kadroya katılabileceğini ilettiği belirtildi. Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü’nün tekliflerini bu nedenle geri çeviren Alper Potuk’a son gün Kasımpaşa da teklifte bulundu. Ancak bu kez de süre yeterli olmadı ve Fenerbahçe’de kalan Alper Potuk kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe’de son sezonlarda gözden çıkartılan ve fazla forma şansı bulamayan Alper Potuk’un sözleşmesinde indirim yapmasına rağmen, özellikle babasının hastalığı döneminde mağdur edilmesi, tam anlamıyla vefasızlık olarak nitelendirildi. Bu gönderiyi Instagram'da gör AlperPOTUK (@alperpotuk)'in paylaştığı bir gönderi (4 Tem, 2016, 4:19öö PDT)