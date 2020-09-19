Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk Ankaragücü'ne transfer oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk Ankaragücü yolunda
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor. 29 yaşındaki oyuncu transfer tahtası açıldıktan sonra üst üste yeni oyuncuları kadrosuna katan Ankaragücü ile anlaşma sağladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Alper Potuk'un yeni takımı belli olmak üzere. Daha önce Göztepe, Denizlispor ve Sivasspor ile masaya oturduğu iddia edilen 29 yaşındaki oyuncu Ankaragücü ile anlaşma sağladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Ankaragücü ile her konuda anlaşan Alper Potuk, sağlık kontrollerinden geçmek için Ankara'ya gitti. İmzaların kısa süre içerisinde atılması ve 29 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü forması giymesi bekleniliyor.
7.25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu
2013 yılında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye 7.25 milyon euro karşılığında transfer olan Alper Potuk, sarı-lacivertli formayla toplamda 214 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 17 gol atan deneyimli oyuncu, 28'de asist yaptı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı formasının 16 defa giyen Alper Potuk, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. pic.twitter.com/XCB3MFb0MX
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