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Transfer Haberleri: Sivasspor Alper Potuk ile görüştü

Sivasspor Alper Potuk ile görüştü

D.G. Sivasspor Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan başarılı futbolcu Alper Potuk’la ilgileniyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadrosunda görmek istediği Alper Potuk ile ön görüşme bile yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıklamıştı.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile temasa geçti.

Ön görüşme yapıldı

İlk önce menajer aracılığıyla Potuk ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir orta saha kazandırmak adına Alper’i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sivasspor Kulübü yönetimini de bu hafta Alper ile görüşeceği öğrenildi.

  • Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti.

Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor: Transferi imzaya kaldı
Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor: Transferi imzaya kaldı

Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak ve Hataysporlu ön libero Kubilay'dan sonra son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye ile sözleşme imzalayan Göztepe, art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor.Kadrosundan birçok isimle vedalaşırken şu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den ayrılan kanat oyuncusu Alper Potuk, Steaua Bükreş'ten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un kalecisi Kenan Piric ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı ifade edildi.Bogdan PlanicFutbol yaşamına Sırbistan'ın Jedinstvo Putevi takımında başlayan 28 yaşındaki Planic, ülkesinde OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina'da oynadıktan sonra Romanya'nın yolunu tuttu. Steau Bükreş'te 2.5 sezon forma giyen deneyimli savunmacı, geçen sezon 31 resmi maçta forma giydi.Kenan PiricBoşnak kaleci Piric, Sloboda Tuzla takımında kariyerine start verdi. Zrinjski Mostar'da da oynayan 26 yaşındaki eldiven, Slovenya'da Olimpija Ljubljana ve Maribor'da görev aldı. Piric 2 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalesini korudu.Alper PotukEskişehirspor'dan yetişen 29 yaşındaki Alper ise 7 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bu yaz döneminde sarı-lacivertlilere veda etti. Fenerbahçe'de 152 maçta 12 gol atıp 2014 yılında şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, 15 kez A Milli Takım'da forma giydi.Fenerbahçe'de Alper Potuk gerçeği: Vefasızlık

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