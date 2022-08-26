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Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı: Hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe, İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu. Caulker'ın da bir İngiliz kulübüyle anlaştığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden ayrılan Steven Caulker hangi takıma transfer oldu?
Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Steven Caulker hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Steven Caulker, İngiltere'ye geri dönüyor. Aytemiz Alanyaspor ile de bir görüşme yapan Caulker'ın, İngiltere Championship ekiplerinden birisiyle anlaştığı iddia edildi.

  • Resmi maçlarda oynayamadı
  • Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Futbola Hounslow Borough takımında başlayan Steven Caulker resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrılmış oldu.

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