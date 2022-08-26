Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı: Hangi takıma transfer oldu? Fenerbahçe, İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu. Caulker'ın da bir İngiliz kulübüyle anlaştığı iddia edildi.

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