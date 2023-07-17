Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı

Sağlık kontrolünden geçen Tadic daha sonra 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Sırp oyuncuya yıllık 4.2 milyon Euro ücret ödeneceğini açıkladı.





Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için geri çeviren ve bonservisi elinde olan Tadic'e Fenerbahçe'nin imza parası da ödeyeceği ve anlaşmada başarı bonuslarının da yer aldığı gelen haberler arasında.





'Birçok kupa kazanmak istiyorum'

Tadic, "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe'nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız" diye konuştu.





Her mevkide oynuyor skor katkısı yüksek

Kariyerine ülkesinde Vojvodina'da başlayan Tadic, sırasıyla Groningen, Twente, Southampton ve Ajax'ta forma giydi. Çok yönlü bir oyuncu olan 34 yaşındaki futbolcu, hücum hattının her yerinde oynuyor ve yüksek skor katkısıyla dikkat çekiyor.





Sırp oyuncu, geçen sezon ise 47 maçta 13 gol ve 21 asistler performans gösterdi. Tadic, 4-3-3 oyun sisteminde sağ kanatta oyun kurucu, 4-3-3'te sol kanat içe kat eden gizli forvet, 4-2-3-1'de klasik 10 numara, 4-3-3 oyun sisteminde çift 6 numara önünde 8-10 oynuyor.





Tecrübeli futbolcunun maç sayısı da fazla olurken, pas becerisi, isabetli ortalar, oyun kurma ve şut özelliğiyle de öne çıkıyor ve duran topları da iyi kullanabiliyor.





Tadic, Fenerbahçe'de Arda Güler'den sonra boşta kalan 10 numaralı formayı giyecek.





Fenerbahçe Dusan Tadic'i bu video ile duyurdu:







