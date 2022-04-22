Fenerbahçe'den Evren Eren harekatı

Gelecek sezon devreye girecek yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe gelecek vadeden yerli ve genç oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Listede ilk sırada ise Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki sol beki Evren Eren Elmalı yer alıyor.
Sarı-lacivertli yöneticiler, Evren Eren’nin menajeri Erkut Söğüt ile görüşme gerçekleştirdi. Genç futbolcu, sarı lacivertli takıma sıcak bakarken iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç sol bek için Kasımpaşa, 6 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ise 2 ila 3 milyon Euro arasında bir ücreti ödemeye hazır oldukları kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, Evren Eren’in yanı sıra eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran için de masaya oturmaları bekleniyor.