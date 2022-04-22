Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fenerbahçeden Evren Eren harekatı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'den Evren Eren harekatı

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'nın sol bek oyuncusu Evren Eren'i kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Evren Eren harekatı
Kasımpaşa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gelecek sezon devreye girecek yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe gelecek vadeden yerli ve genç oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Listede ilk sırada ise Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki sol beki Evren Eren Elmalı yer alıyor.

Sarı-lacivertli yöneticiler, Evren Eren’nin menajeri Erkut Söğüt ile görüşme gerçekleştirdi. Genç futbolcu, sarı lacivertli takıma sıcak bakarken iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç sol bek için Kasımpaşa, 6 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ise 2 ila 3 milyon Euro arasında bir ücreti ödemeye hazır oldukları kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, Evren Eren’in yanı sıra eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran için de masaya oturmaları bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 3 asist kaydetti.
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 3 asist kaydetti.

Miha Zajc'a Bologna talip
SPOR
Miha Zajc'a Bologna talip

PKKya Pençe-Kilit darbesi

PKK'ya 'Pençe-Kilit' darbesi

42 terörist etkisiz hale getirildi.
Yeşil cami

'Yeşil cami'

​Birçok dizi ve filmde gösteriliyor, ününe ün katıyor.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayandan Kılıçdaroğlunun fatura provokasyonuna yanıt: Ben yatıracağım

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

PKK/YPG'nin 2 üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

​Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 58. gününde: Can kayıpları var.

​DP liderinin, Davutoğlu ve Babacan'ı dışlayan sözlerinin yol açtığı kriz aşılmadı.

Bahçesini kazarken hazine buldu

Bahçesini kazarken hazine buldu

​Bir anda servete kondu: Dev altına paha biçilemiyor.

Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti.

İsrail polisine meydan okuyan Arif Tütüncü Yeni Şafak'a konuştu: Mekanın sahibi benim.

​Bakan Dönmez'den bor ve lityum cevheri müjdesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.