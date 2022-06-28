Fenerbahçe'den Gustavo'ya yüzde 30 indirim talebi

Fenerbahçe yönetimi bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro kazanan Luiz Gustavo ile yollarını ayırmak istiyordu, ancak tecrübeli futbolcunun sözleşmesini tamamlamak istemesi üzerine yeni formül arayışına girildi.

Jorge Jesus kalmasına onay verdi

Teknik direktör Jorge Jesus’un 2 hazırlık maçında da ilk 11’de görevlendirdiği ve “takımda kalabilir” raporu verdiği Gustavo için yönetim, Jesus ile aynı dili konuşması, tecrübeli çalıştırıcıyla futbolcular arasında köprü görevi görmesi adına takımda kalmasına sıcak bakıyor.

Yüzde 30 indirim istendi

Ancak 34 yaşındaki oyuncudan fedakarlık yapması ve maaş indirimi beklendiği iletildi. Sarı-lacivertliler, futbolcudan yıllık ücretinde yüzde 30’luk indirim (1.2 milyon euro) istedi.

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