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Fenerbahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt

Fenerbahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt

18:3324/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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İsmail Kartal
İsmail Kartal

Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un teknik direktör İsmail Kartal'la görüştüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ile İsmail Kartal'ın arasında görüşme gerçekleştirdiği iddialarını yalanladı.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.


Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz."







#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Trendyol Süper Lig

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