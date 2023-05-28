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Spor

Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin milli oyuncu Mert Müldür'ü transfer listesine aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın da 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Haber Merkezi
13:33 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği mili oyuncu Mert Müldür için harekete geçti.


Listeye alındı

Sağ bek mevkiini de güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü transfer listesine aldı. Milli futbolcu, Ferdi Kadıoğlu'nun yüksek bonservis bedeli karşılığında satılma ihtimaline karşılık sağ bek alternatifi olarak düşünülüyor.


Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Sağ bek, sol bek ve stoper olmak üzere savunmanın her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle temasa geçti. Sassuolo da gelecek sezon sözleşmesi bitecek Mert'in satışına sıcak bakıyor. Milli oyuncu da Fenerbahçe'de oynamak istiyor.







#Fenerbahçe
#Mert Müldür
#Galatasaray
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