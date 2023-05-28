Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği mili oyuncu Mert Müldür için harekete geçti.

Sağ bek, sol bek ve stoper olmak üzere savunmanın her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle temasa geçti. Sassuolo da gelecek sezon sözleşmesi bitecek Mert'in satışına sıcak bakıyor. Milli oyuncu da Fenerbahçe'de oynamak istiyor.