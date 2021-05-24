Fenerbahçe'den Okay Yokuşlu hamlesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Luiz Gustavo ile yollarını ayırmaya planlayan sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'dan John Lundstram’ı ve küme düşen West Bromwich’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İspanyol ekiplerinden Celta Vigo’da olan Okay Yokuşlu’yu kadroya katmak istiyor.

Okay'a teklif götürecek

Fenerbahçe, milli orta sana oyuncusu için Celta Vigo’ya teklif götürmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) sonrası Ozan Tufan’ı yüksek bir bonservis bedeliyle satarsa, Okay’ı kadroya katmak için İspanyol ekibine teklif götürecek.

EURO 2020’de Türkiye’nin kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcuya Galatasaray’ın yanı sıra Premier Lig’den de talipler olduğu belirtiliyor.

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Okay Yokuşlu bu sezon Premier Lig'de 16 maçta, 1 asist yaptı.

SPOR Fenerbahçe'ye bedava orta saha: John Lundstram