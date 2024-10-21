Fenerbahçe'den Oosterwolde ve Cengiz Ünder açıklaması: Sahalara ne zaman geri dönecekler?

Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir."

Oosterwolde sahalara ne zaman geri dönecek?

Oosterwolde sahalara ne zaman geri dönecek?

Jayden Oosterwolde çok büyük bir ihtimalle en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.