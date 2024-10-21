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Fenerbahçe'den Oosterwolde ve Cengiz Ünder açıklaması: Sahalara ne zaman geri dönecekler?

Fenerbahçe'den Oosterwolde ve Cengiz Ünder açıklaması: Sahalara ne zaman geri dönecekler?

Haber Merkezi
16:3921/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Oosterwolde Samsunspor maçında sakatlanmıştı
Oosterwolde Samsunspor maçında sakatlanmıştı

Fenerbahçe Kulübü sakatlanan oyuncular Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde hakkında açıklama yaptı. Peki Oosterwolde sahalara ne zaman geri dönecek?

Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklama şöyle;


"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir."


Oosterwolde sahalara ne zaman geri dönecek?

Jayden Oosterwolde çok büyük bir ihtimalle en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.



#Fenerbahçe
#Oosterwolde
#Cengiz Ünder

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